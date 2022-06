Biden cade dalla bici mentre si ferma a parlare con un gruppo di persone | VIDEO

MeteoWeb

Il Presidente USA Joe Biden è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware. È stato aiutato a rimettersi in piedi dalla sua scorta e ha voluto subito rassicurare tutti. “Sto bene“, ha detto ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret Service. Il Presidente ha spiegato di aver avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip mentre provava a fermarsi per parlare con un gruppo di persone.

Il Presidente si è ripreso rapidamente e si è fermato diversi minuti a chiacchierare con le persone che si erano raccolte al suo passaggio.