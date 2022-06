Biden vuole un’esenzione fiscale federale sulla benzina

MeteoWeb

Il Presidente USA Joe Biden ha dichiarato oggi che sta valutando un’esenzione fiscale federale sulla tassa sulla benzina, possibilmente facendo risparmiare ai consumatori statunitensi fino a 18,4 centesimi al gallone. “Sì, la sto prendendo in considerazione. Spero di prendere una decisione basata sui dati, cercherò entro la fine della settimana”, ha detto Biden ai giornalisti dopo aver fatto una passeggiata lungo la spiaggia vicino alla sua casa per le vacanze nel Delaware.

L’amministrazione è sempre più alla ricerca di modi per contrastare i prezzi alle stelle alla pompa, che hanno iniziato a salire l’anno scorso e sono aumentati dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio. I prezzi della benzina a livello nazionale sono in media poco meno di 5 dollari al gallone, secondo AAA.

Biden ha detto che i membri del suo team si sarebbero incontrati questa settimana con gli amministratori delegati delle principali compagnie petrolifere per discutere dell’aumento dei prezzi. Biden si è scagliato contro le compagnie petrolifere, dicendo che stanno realizzando profitti eccessivi quando le persone sentono la crisi dei costi alle stelle alla pompa e dell’inflazione. “Voglio una spiegazione del motivo per cui non stanno raffinando più petrolio“, ha detto il Presidente, aggiungendo che non avrebbe incontrato personalmente i dirigenti petroliferi.

L’amministrazione Biden ha già rilasciato petrolio dalla riserva strategica degli Stati Uniti e aumentato la miscelazione di etanolo per l’estate, oltre a inviare una lettera la scorsa settimana alle raffinerie di petrolio esortandole ad aumentare la loro capacità di raffinazione. Eppure questi sforzi devono ancora ridurre significativamente le pressioni sui prezzi, tanto che l’amministrazione sta ora valutando un’esenzione fiscale per la benzina.

Le raffinerie di petrolio affermano che la loro capacità di produrre ulteriore benzina e carburante diesel è limitata, il che significa che i prezzi potrebbero rimanere elevati a meno che la domanda non inizi a diminuire. L’American Petroleum Institute e l’American Fuel & Petrochemical Manufacturers hanno inviato una lettera congiunta a Biden in cui affermano che le raffinerie stanno già operando vicino alla loro capacità massima. “La situazione odierna non si è concretizzata dall’oggi al domani e non sarà risolta rapidamente“, si legge nella lettera. “Per proteggere e promuovere la sicurezza energetica e la capacità di raffinazione degli Stati Uniti, vi esortiamo ad adottare misure per incoraggiare una maggiore produzione di energia nazionale”, comprese nuove infrastrutture e la riduzione degli oneri normativi.