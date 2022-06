Bimba aggredita da un pittbull, Codacons: “patentino per cani potenzialmente pericolosi”

MeteoWeb

Una bimba è stata aggredita da un pitbull mentre stava accarezzando i suoi cuccioli appena nati. L’animale ha ferito la piccola provocandole gravi ferite al viso. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha presentato l’istanza di affidamento del quadrupede. Al di là del caso specifico e delle dinamiche che hanno causato l’aggressione, è in dubbio che esistano razze canine potenzialmente pericolose per l’uomo: indipendentemente dall’educazione che viene loro impartita, alcuni cani presentano caratteristiche (potenza, robustezza, e dentatura) che possono provocare ferite legali in caso di morsicatura.

“E’ un episodio gravissimo. Si tratta di razze canine a rischio, molto pericolose” – commenta il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – Rispetto a questi episodi sono del tutto indifferenti le modalità con cui si realizzano le aggressioni perché esistono razze come Pitbull, Amstaff, Rotweiller e Pastori Tedeschi e Husky potenzialmente in grado di provocare ferite letali nell’uomo. Da anni ci battiamo per ottenere un patentino da chi possiede cani particolarmente pericolosi”.