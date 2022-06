Bloccati dal maltempo a 3.300 metri, salvati 3 operai in Valle d’Aosta

MeteoWeb

Recuperati questa mattina 3 operai che ieri pomeriggio erano rimasti bloccati sul Colle del Rutor (3.373 metri): l’elicottero di una ditta privata che li aveva trasportati in quota per eseguire dei lavori non ha potuto raggiungerli per il rientro a causa del maltempo. I tre non erano equipaggiati per trascorrere la notte in quelle condizioni, ed è quindi scattato l’allarme: una squadra di uomini del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza è salita via terra. Una volta raggiunti, i 3 sono stati dotati, tra le altre cose, anche di ramponi e del materiale per il bivacco sul posto. Questa mattina sono stati recuperati in elicottero e sono stati visitati in pronto soccorso ad Aosta: le loro condizioni fisiche sono buone.