Blocco Kaliningrad, la Russia: “risposta non sarà diplomatica”

MeteoWeb

Le risposte della Russia al divieto di transito di merci nella regione di Kaliningrad attraverso la Lituania “non saranno diplomatiche, ma pratiche“. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing. Zakharova ha sottolineato che la Russia ha già detto alla Lituania e all’Ue che tali azioni sono inaccettabili e che le misure adottate devono essere modificate, per far tornare la situazione “alla legalità“.

Il tipo e le tempistiche della risposta di Mosca dipenderanno anche dall’eventuale revoca del divieto di transito da parte di Vilnius, ha spiegato Zakharova. Ieri le autorità della regione di Kaliningrad, enclave russa situata tra Polonia e Lituania, hanno affermato che Vilnius ha bloccato anche il trasporto su gomma, oltre a quello ferroviario, delle merci dal proprio territorio verso la regione russa. Una situazione esplosiva al confine con i Paesi NATO.