Blue Origin: il 5° volo turistico in programma nel fine settimana

Blue Origin punta al suo quinto volo spaziale umano questo fine settimana. NS-21, la prossima missione del veicolo suborbitale New Shepard, è ora in programma sabato 4 giugno: lo hanno annunciato i rappresentanti dell’azienda. NS-21 verrà lanciata dal sito nel Texas occidentale durante una finestra che si aprirà alle 15 ora italiana.

NS-21 doveva originariamente essere lanciata il 20 maggio, ma Blue Origin ha ritardato il programma dopo aver scoperto un potenziale problema con uno dei sistemi di backup di New Shepard. La società non ha rivelato ulteriori dettagli.

New Shepard è una combinazione di capsula-razzo riutilizzabile in grado di portare persone e payload nello Spazio suborbitale, per brevi viaggi. Durante ogni missione, di circa 11 minuti, i passeggeri possono sperimentare alcuni minuti di assenza di gravità e vedere la curva della Terra contro l’oscurità dello Spazio.

Sei persone saliranno su New Shepard NS-21, tra cui Katya Echazarreta, che diventerà la prima donna nata in Messico a raggiungere l’ultima frontiera.

Come suggerisce il nome, NS-21 sarà il 21° volo spaziale per New Shepard, ma sarà solo la quinta missione con equipaggio, dopo i voli di luglio, ottobre e dicembre del 2021 e del 31 marzo di quest’anno.

Blue Origin, che è gestita dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, non ha rivelato quanto costa un posto a bordo di New Shepard. Il suo principale concorrente nel settore del turismo spaziale suborbitale, Virgin Galactic di Richard Branson, attualmente vende posti a bordo del suo aereo spaziale VSS Unity a 450mila dollari. VSS Unity al momento è, però, a terra: Virgin Galactic mira a riprendere i voli commerciali all’inizio del 2023.