Blue Origin, oggi il 5° volo suborbitale: altri 6 turisti nello Spazio con New Shepard | FOTO

Quinto successo consecutivo per Blue Origin: la compagnia di Jeff Bezos ha portato altre 6 persone nello Spazio. Il veicolo suborbitale New Shepard è decollato alle 15:26 ora italiana dal sito di lancio nel Texas occidentale, a circa 40 km dalla città di Van Horn, con il “Go” arrivato alle 15:17.

New Shepard è composto da un razzo e una capsula, entrambi riutilizzabili. Il razzo è ridisceso come da programma per un atterraggio verticale e motorizzato, proprio come fanno i razzi orbitali Falcon 9 di SpaceX, e la capsula è atterrata per mezzo di paracadute con touchdown alle 15:36. Ogni missione di New Shepard dura circa 11 minuti dal decollo all’atterraggio della capsula (il razzo atterra pochi minuti prima della capsula). I passeggeri a bordo del veicolo automatizzato sperimentano 3-4 minuti di assenza di gravità e vedono la Terra contro l’oscurità dello Spazio.

Blue Origin, come noto, si spinge al di sopra della linea di Kármán (100 km) che le autorità internazionali riconoscono come il confine dello Spazio.

Il volo odierno è stato il 21° in assoluto per New Shepard (da qui il nome della missione, NS-21), ma è stato il 5° volo a trasportare persone, dopo le missioni suborbitali con equipaggio avvenute a luglio, ottobre e dicembre del 2021 e il 31 marzo di quest’anno.

L’equipaggio era composto da:

Evan Dick , la prima persona a volare per la seconda volta a bordo di una navicella spaziale New Shepard, avendo partecipato alla missione NS-19 dell’11 dicembre 2021. È pilota, ingegnere, investitore e membro amministratore di Dick Holdings, LLC.

, la prima persona a volare per la seconda volta a bordo di una navicella spaziale New Shepard, avendo partecipato alla missione NS-19 dell’11 dicembre 2021. È pilota, ingegnere, investitore e membro amministratore di Dick Holdings, LLC. Katya Echazarreta , nata a Guadalajara, è diventata la prima persona nata in Messico a visitare lo Spazio. È la co-conduttrice delle serie YouTube “Netflix IRL” e “Electric Kat” nello show della CBS “Mission Unstoppable”. Ha trascorso quasi quattro anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, lavorando su missioni spaziali tra cui quella del rover Perseverance ed Europa Clipper, che verrà lanciata verso la luna di Giove nel 2024.

, nata a Guadalajara, è diventata la prima persona nata in Messico a visitare lo Spazio. È la co-conduttrice delle serie YouTube “Netflix IRL” e “Electric Kat” nello show della CBS “Mission Unstoppable”. Ha trascorso quasi quattro anni al Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, lavorando su missioni spaziali tra cui quella del rover Perseverance ed Europa Clipper, che verrà lanciata verso la luna di Giove nel 2024. Hamish Harding è presidente della società Action Aviation, nonché pilota di jet. Detiene diversi record mondiali di aviazione, tra cui una pietra miliare del 2019 con l’astronauta in pensione della NASA Terry Virts per aver battuto un record mondiale per gli aerei che sorvolano i poli.

è presidente della società Action Aviation, nonché pilota di jet. Detiene diversi record mondiali di aviazione, tra cui una pietra miliare del 2019 con l’astronauta in pensione della NASA Terry Virts per aver battuto un record mondiale per gli aerei che sorvolano i poli. Victor Correa Hespanha , 28 anni, è un ingegnere dello stato brasiliano del Minas Gerais. Il suo posto è stato sponsorizzato dalla Crypto Space Agency. È anche il secondo brasiliano a volare nello Spazio, secondo Blue Origin.

, 28 anni, è un ingegnere dello stato brasiliano del Minas Gerais. Il suo posto è stato sponsorizzato dalla Crypto Space Agency. È anche il secondo brasiliano a volare nello Spazio, secondo Blue Origin. Jaison Robinson ha fondato la società immobiliare commerciale JJM Investments e ha co-fondato Dream Variations Ventures con sua moglie, Jamie. Robinson è un appassionato subacqueo e paracadutista con una varietà di attività avventurose alle spalle, tra cui un volo in cui è stata infranta la barriera del suono in un jet Mig-29.

ha fondato la società immobiliare commerciale JJM Investments e ha co-fondato Dream Variations Ventures con sua moglie, Jamie. Robinson è un appassionato subacqueo e paracadutista con una varietà di attività avventurose alle spalle, tra cui un volo in cui è stata infranta la barriera del suono in un jet Mig-29. Victor Vescovo Victor è co-fondatore della società di investimento di private equity Insight Equity. Ha completato un “Explorer’s Grand Slam”, un termine usato per indicare chi ha sciato al Polo Nord e Sud e ha scalato le montagne più alte del mondo nei 7 continenti, incluso l’Everest. È un pilota di jet ed elicotteri e ha visitato il Challenger Deep (il punto più profondo dell’oceano) 12 volte.

Il posto di Echazarreta è sponsorizzato da Space for Humanity, che mira ad espandere l’accesso allo Spazio. Il compagno di equipaggio Victor Correa Hespanha è stato sovvenzionato dalla Crypto Space Agency. Gli altri 4 passeggeri hanno pagato il viaggio di tasca propria. Non è chiaro quanto abbiano speso: Blue Origin non ha rivelato il prezzo del biglietto. Per rendere l’idea, la concorrente Virgin Galactic attualmente addebita 450mila dollari per un posto a bordo del suo aereo spaziale suborbitale VSS Unity, che al momento non è operativo.

Inizialmente NS-21 doveva essere lanciato il 20 maggio, ma Blue Origin ha posticipato il decollo dopo aver scoperto un potenziale problema con uno dei sistemi di backup di New Shepard. La società non ha fornito ulteriori dettagli in merito.