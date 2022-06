Bologna: enormi massi si staccano dalla parete rocciosa, frana si abbatte su auto a Zola Predosa | FOTO

MeteoWeb

E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco per il distacco di una frana da una parete a Zola Predosa (Bologna). I pompieri hanno reso noto che nello smottamento sono coinvolte automobili. Sul posto squadre USAR. I pompieri stanno effettuando verifiche per escludere l’eventuale presenza di persone rimaste sotto gli enormi massi staccatisi dalla parete rocciosa.