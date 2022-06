Bovino cade in una scarpata in Sardegna: salvato dai Vigili del Fuoco | FOTO

MeteoWeb

Particolare intervento dei Vigili del Fuoco in Sardegna. Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco di Sassari sono intervenuti in soccorso di un bovino di 180kg caduto in una scarpata durante il pascolo, a Bonorva. Ai Vigili del Fuoco, intervenuti con tecniche SAF, sono servite oltre 2 ore di lavoro per salvare e recuperare l’animale e riaffidarlo al proprietario.