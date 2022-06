Caffè macinato contaminato da micotossine: scatta il richiamo del Ministero della Salute | LOTTO E INFO

MeteoWeb

Il ministero della Salute ha pubblicato nelle scorse ore un avviso di richiamo dai supermercati italiani di un lotto di Caffè Gusto Classico Macinato a marchio Juanito, a causa del superamento dei limiti di Ocratossina A superiore a quanto previsto dal Reg. 1881/2006 e s.m.i. Nel specifico si tratta delle confezioni del caffè a marchio Caffè Juanito, venduto in unità da 250 g, facenti parte del lotto n° D06X, con data di scadenza indicata nel 06.04.24, prodotta dal Gruppo Gimoka SpA nello stabilimento di via delle Industrie n 4°, ad Andalo Valtellino (Sondrio).

L’ocratossina A è una micotossina prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Le micotossine come l’OTA, si formano durante la crescita delle colture e di solito si sviluppano in seguito durante il deposito. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda a chi ha acquistato le confezioni di caffè appartenenti al lotto indicato, di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere la sostituzione o il rimborso.