Caldo africano, è una domenica di fuoco ma in settimana rinfresca: lunedì ultimo giorno rovente al Sud

MeteoWeb

E’ una domenica di fuoco per il caldo estremo che sta interessando gran parte d’Italia: nel corso della mattinata la colonnina di mercurio ha già raggiunto +37°C a Ragusa, Siracusa, Agrigento, Lentini, Rende, Aidone, Piazza Armerina e Cerignola, +36°C a Foggia, Castrovillari, Caltanissetta, Modica, Augusta, Acquaviva delle Fonti, Bitritto e Nardò, +35°C a Catania, Cosenza, Trapani, Soverato, Supersano e Taurisano, +34°C a Reggio Calabria, Lecce, Fiumicino, Sora e Vittoria, +33°C a Roma, Palermo, Firenze, Messina, Cagliari, Pescara, Rimini, Ancona, Latina, Matera, Tarquinia, Castel Gandolfo, Empoli, Campobasso, Locorotondo, Putignano, Alberobello e Castellana Grotte.

Sono valori elevatissimi, a maggior ragione per l’inizio di giugno, che aumenteranno ancora nel pomeriggio schizzando oltre i +40°C in molte località del centro/sud, come già accaduto ieri in Sardegna e Sicilia. Quest’ondata di caldo africano, però, ha ormai le ore contate: già domani, Lunedì 6 Giugno, le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Centro/Nord, mentre sarà l’ultimo giorno rovente al Sud e soprattutto in Sicilia. Martedì 7 la rinfrescata interesserà anche il Sud, facendo crollare le temperature in poche ore di quasi dieci gradi centigradi, riportando la situazione meteorologica nella norma del periodo.

Attenzione al maltempo: Mercoledì 8 avremo violenti temporali al Nord, che poi si estenderanno tra Giovedì e Venerdì anche al Centro/Sud. Le temperature diminuiranno ulteriormente scendendo stavolta sotto le medie del periodo, quasi come se piombassimo nuovamente all’improvviso in pieno autunno. In un continuo turbinio di sbalzi atmosferici legati alla situazione Euro-Mediterranea determinata da una scarsa attività della Corrente a getto (Jet Stream) che innesca continui scambi d’aria lungo i meridiani, e quindi provocando un’alternanza tra caldo estremo e freddo anomalo.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: