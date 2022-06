Caldo e blackout: disagi in Costiera Amalfitana

MeteoWeb

Disagi questa mattina in Costiera Amalfitana a causa del blackout elettrico di ieri sera dovuto al caldo, che ha messo a dura prova gli impianti e la linea di media tensione, complice il sovraccarico energetico determinato dall’alto numero di presenze turistiche sul territorio. Ieri sera si sono ritrovati al buio i centri di Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori e Tramonti, dopo 5 guasti in successione che hanno mandato in tilt la rete.

Ad Amalfi, durante la processione di Sant’Andrea sono stati i display degli smartphone ad accompagnare la statua del santo patrono nell’ultimo tratto del corteo.

Per tutta la notte tecnici e operai di E-Distribuzione hanno lavorato ininterrottamente e continuano a farlo per far fronte all’emergenza. Due power station sono state installate a Pogerola, frazione alta di Amalfi e nel comune di Scala per cercare di limitare i disagi.

Ieri un blackout aveva interessato anche una vasta area di Napoli, ma la situazione si è risolta in breve tempo.