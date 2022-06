Meteo, esperto: “potente ondata di caldo si dirige verso l’Europa occidentale”

MeteoWeb

“Questa settimana una potente ondata di caldo si dirige verso l’Europa occidentale, con previsioni sui +40°C in Francia e vicine a +45°C in Spagna. Con alta probabilità è stata prevista una potente ondata di calore che si svilupperà prima nell’Europa sudoccidentale, per poi diffondersi gradualmente nell’Europa occidentale questa settimana“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Costante De Simone, già generale dell’Aeronautica Militare e membro dell’Organizzazione meteorologica mondiale. “Una cappa di calore forte e persistente dopo il maggio estremamente caldo e secco del 2022. È stato il maggio più caldo mai registrato per gran parte dell’Europa sudoccidentale e dei paesi dell’Africa nordoccidentale. Le previsioni del Ecmwf per i giorni successivi sino a luglio vedono una temperatura soltanto lievemente superiore alle medie estive,” ha concluso l’esperto.