Caldo estremo in Medio Oriente: temperature infernali in Iran e Iraq

Continua il caldo estremo in Medio Oriente, con temperature infernali di oltre +50°C! In Iran, la città di Abadan ha registrato +52,2°C ieri, lunedì 20 giugno, a solo 1,5°C dal record nazionale di tutti i tempi per ogni mese. I +52,2°C di Abadan rappresentano anche la temperatura più calda registrata sul pianeta Terra nel 2022.

Anche l’Iraq registra temperature elevatissime: +51,6°C a Basrah-Hussen, a solo 0,4°C dal record nazionale di giugno.

È vero che questi sono tra i luoghi più caldi della Terra ma queste temperature sono davvero elevate anche in questi posti. Moltissime località registrano temperature pari o superiori a +50°C. Il caldo anomalo colpisce ampiamente la Penisola Arabica e attraversa il Mar Rosso, fino a giungere nell’Egitto orientale e nel Sudan, con anomalie fino a 12-16°C oltre la media.