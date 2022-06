Il caldo estremo di oggi al Sud: +42°C nel cuore della Sicilia, +40°C in Calabria

MeteoWeb

Caldo estremo oggi al Sud Italia, soprattutto nelle zone interne della Sicilia dove la colonnina di mercurio ha superato la fatidica soglia di +40°C in molte località e in particolare le temperature hanno raggiunto +41,6°C ad Aidone, +41,4°C a Palagonia, +41,3°C a Francofonte, +41,0°C a Paternò, +40,7°C a Caltanissetta, Caltagirone e Lentini, +40,5°C a Riesi.

La Sicilia è stata la Regione più calda in assoluto, ma anche in Calabria la temperatura ha sfiorato il muro dei +40°C con +39,8°C raggiunti a Bovalino, nella locride, in provincia di Reggio Calabria. Nei prossimi due-tre giorni (tra Venerdì, Sabato e Domenica) le temperature subiranno una lieve flessione al Sud, abbassandosi di 1-2°C rispetto ai valori odierni, ma da lunedì 27 giugno inizierà una nuova ondata di caldo africano che supererà persino i valori estremi odierni, e stavolta non solo al Sud ma su gran parte del Paese. Anche al Centro/Nord avremo oltre +40°C in molte località, con tutte le drammatiche conseguenze del caso.