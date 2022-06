Caldo estremo al Sud, +41°C in varie località della Sicilia: le temperature in diretta

MeteoWeb

Caldo estremo oggi al Sud Italia a causa dell’Anticiclone Africano che ha portato temperature roventi in tutto il meridione. Il clima è particolarmente caldo soprattutto in Sicilia, dove le temperature sono elevatissime. In mattinata la colonnina di mercurio aveva già raggiunto +41°C a Caltagirone, Lentini, Paternò, Francofonte e Mineo, +40°C a Modica, Aidone e Ramacca, +39°C a Castelvetrano, Monreale, Bronte, Palazzolo Acreide, Belpasso e Agira, +38°C a Ragusa, Caltanissetta, Randazzo e Carini, +37°C a Siracusa, Trapani, Noto, Calatafimi e Nicolosi, +36°C a Palermo, Catania e Augusta. Si tratta di valori ancora parziali, che aumenteranno ancora nel corso della giornata.

Caldo estremo anche in Calabria con +39°C a Cirò e Torano Scalo, +38°C a Gioiosa Jonica, Bova Marina e Sant’Agata del Bianco, +37°C a Soverato, Stignano, Botricello, Cutro, Cerenzia, Crucoli, Lattarico, Corigliano Calabro e Castrovillari, +36°C a Cosenza, Rende, Catanzaro Lido e Tarsia. Temperature elevatissime anche in Puglia e Basilicata con +39°C a Marconia, +38°C a Grottaglie e San Pancrazio Salentino, +37°C a Tricase, Sueprsano, Spongano, Ortelle, Scorrano, Galatina, Soleto, Aradeo, Veglie, Lequile, Squinzano, Pisticci e Francavilla Fontana, +36°C a Lecce, Santa Cesarea Terme, Cavallino, Galatone, Nardò e Garaguso, +35°C a Matera.

Quello di oggi è il picco massimo dell’ondata di caldo al Sud: da domani le temperature saranno un po’ meno estreme, seppur in calo di appena 1-2°C, quindi ancora elevate. Le temperature invece aumenteranno nuovamente già da domani in tutto il Centro/Nord. Il calo termico, appena percepibile, del Sud sarà comunque soltanto parziale: durerà un paio di giorni, prima della risalita di un’altra bolla africana molto più intensa dell’attuale. La prossima settimana sarà clamorosamente calda, che a confronto le temperature di oggi diventeranno un fresco ricordo.

