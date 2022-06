In arrivo ondata di caldo tra Midwest e Sud degli USA: almeno 62 milioni di persone colpite

MeteoWeb

Un’ondata di caldo sta per stringere nella sua morsa Midwest e Sud degli Stati Uniti: fino al 28 giugno almeno 62 milioni di persone dovranno affrontare temperature giornaliere di quasi +38°C. L’allerta riguarda principalmente la fascia che va dal South Carolina all’Oklahoma e al Texas. Nello stesso periodo circa 232 milioni di persone nel Midwest e nell’area del Golfo del Messico affronteranno temperature superiori ai +32°C. Caldo intenso si sta registrando anche nel Sud/Ovest del Paese. In Ohio domani sono attese temperature tra 5 e 8 gradi superiori alla media stagionale. Stato d’allerta anche in Florida, Louisiana, Tennessee. Il National Weather Service prevede a Tallahassee, in Florida, una temperatura record di oltre +40°C.