Il caldo soffoca il Nord, si aggrava la siccità: oggi clamorosi +38°C in Valle d’Aosta e +37°C in Lombardia

Giornata di super caldo al Nord, in particolare sul settore occidentale dove si raggiungono punte di +36-37°C. Si sfiorano i +38°C in Valle d’Aosta, con i +37,6°C registrati a Saint Marcel. Spiccano anche i +36°C registrati a Saint Christophe, attaccato al capoluogo Aosta. Rilevanti anche i +37°C raggiunti nella Lombardia meridionale, in particolare a Castelletto di Branduzzo e Stradella, nel Pavese.

Tra le altre temperature più importanti, segnaliamo: +36°C a Torino, Alessandria, Asti, Bra, Parma, Imola, +35°C a Milano, Monza, Crema, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Ferrara, +34°C a Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Forlì, Padova, +33°C a Verona, Pordenone.

Temperature roventi che non fanno altro che aggravare una siccità già drammatica, che sta lasciando il Po in secca come non lo si vedeva da 70 anni, con gravi effetti a catena sull’approvvigionamento idrico e l’agricoltura.

Mentre il Nord registra temperature infuocate, al Sud c’è una differenza di 6-7°C o anche oltre, come dimostrano le temperature massime di +32°C a Catania, Avellino, +31°C a Palermo, Reggio Calabria, Lecce, Taranto, +30°C a Napoli, Bari, +29°C a Catanzaro, +28°C a Termoli, +27°C a Salerno, Crotone e Vibo Valentia.