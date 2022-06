Caldo pazzesco al Centro/Sud, è un weekend di fuoco: verso i +40°C … e oltre!

MeteoWeb

E’ un sabato di fuoco al Centro/Sud Italia: alle 10:30 del mattino le temperature sono già elevatissime, soprattutto in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata. La colonnina di mercurio, infatti, ha già raggiunto +38°C a Francofonte, +37°C a Caltagirone, +36°C ad Augusta, Lentini e Santa Croce Camerina, +35°C a Ragusa, Siracusa, Comiso, Aidone, Sassari, Carbonia, Nardò, San Pancrazio Salentino e Platì, +34°C a Modica, Gela, Paternò, Scicli, Mazzarone, Rende, Soverato e Tuglie, +33°C a Catania, Agrigento, Cosenza, Giarre, Belpasso, Vittoria, Putignano, Supersano, Galatone, Francavilla Fontana, Crispiano e Acquaviva delle Fonti, +32°C a Reggio Calabria, Lecce, Latina, Guidonia, Pozzuoli, Trapani, Acireale, Monreale, Termini Imerese, Nicolosi, Pedara, Mascalucia, Castrovillari, Bovalino, Antonimina, Fasano, Alberobello, Valenzano, Rutigliano, Bitritto e Pisticci, +31°C a Roma, Palermo, Catanzaro, Matera, Mondragone, Altamura, Gioia del Colle e Martina Franca.

Si tratta di temperature elevatissime per l’orario, che lasciano immaginare come oggi molte località del Sud Italia supereranno il muro dei +40°C e tantissime altre lo sfioreranno. Si tratta di un’anomalia estrema per questo periodo dell’anno, che si inserisce in un contesto di caldo ben superiore alla norma già iniziata nell’ultima decade di Maggio a causa dell’Anticiclone africano che continua a slanciarsi verso il Mediterraneo centrale provocando ondate di calore molto intense nel nostro Paese.

E’ davvero incredibile come in molte località del Sud si sia arrivati improvvisamente a soffrire il caldo, quando fino a tre settimane fa la popolazione aveva voglia di un clima mite dopo una primavera che era stata eccezionalmente fredda per tutto il mese di aprile e nella prima metà di maggio.

Eppure oggi non sarà neanche il giorno più caldo di quest’ondata di calore: le temperature aumenteranno ancora domani, Domenica 5 Giugno, in tutto il Centro/Sud di 1-2°C, e particolarmente in Sicilia di circa 3°C, con valori superiori ai +40°C molto diffusi sull’isola. Nel Lazio, in Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, il giorno più caldo sarà sicuramente domani, mentre in Sicilia farà ancora più caldo addirittura dopodomani, Lunedì 6 Giugno, come possiamo osservare nell’immagine a corredo dell’articolo che mostra le temperature ad 850hPa (circa 1.500 metri di altitudine) di oggi, domani e dopodomani.

Sempre Lunedì, invece, nel resto d’Italia le temperature diminuiranno sensibilmente e sarà l’inizio di una nuova fase: in settimana cambierà tutto, Martedì il caldo abbandonerà anche l’estremo Sud e inizierà un’intensa ondata di maltempo che provocherà temporali estremi, grandinate distruttive e trombe d’aria a causa dei contrasti termici dopo il caldo così esagerato di queste settimane. Il maltempo colpirà anche il Sud nella seconda parte della prossima settimana, tra Giovedì e Venerdì. Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: