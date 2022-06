Caldo, allarme UE: rischio incendi estremo in Italia, Spagna e Francia

MeteoWeb

Un’ondata di caldo molto potente ed eccezionale in quanto a precocità sta arroventando l’Europa occidentale, in particolar modo Spagna e Francia, dove cadono record su record, ma anche Italia e Germania. La Spagna sta già facendo i conti con enormi incendi, che hanno mandato in fumo decine di migliaia di ettari di terreno. E le prospettive non sono rosee anche per altre zone del continente.

Le autorità, infatti, avvertono del rischio di incendi nella regione del Mediterraneo occidentale, tenendo conto delle alte temperature e del lungo periodo di siccità che hanno creato condizioni favorevoli alla diffusione di roghi. Il Servizio di gestione delle emergenze della Commissione UE, Copernicus, ha riferito che il rischio di incendi è “estremo” e “molto estremo” in Sardegna, Sicilia e altre parti dell’Italia peninsulare, in gran parte della Spagna, nella valle francese del fiume Rhone.

Messi a disposizione 12 aerei antincendio e un elicottero per assistere i Paesi alle prese con grandi incendi questa estate.