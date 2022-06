Caldo soffocante in Spagna: la lotta contro gli incendi continua | FOTO

MeteoWeb

Attivi e al lavoro senza sosta in Spagna i servizi anti-incendio, a causa di roghi che in poche ore hanno distrutto centinaia di ettari di terreno, mentre il Paese soffoca, stretto nella morsa di un’intensa ondata di calore. Preoccupano in particolare gli incendi divampati in Catalogna, nella provincia di Zamora (Castiglia–Leon) e in Navarra: in quest’ultima regione, un vigile del fuoco è stato portato via in ambulanza dopo aver subito fratture a una gamba, riporta il Diario de Navarra.

La forte ondata di caldo che sta arroventando la Spagna da diversi giorni, sta facendo registrare temperature ben oltre i +40°C. Uno dei pericoli maggiori in condizioni simili è quello di incendi di grandi dimensioni. “Chiediamo grande collaborazione ai cittadini affinché evitino attività che potrebbero generare il rischio di nuovi incendi,” ha twittato la Protezione Civile della Catalogna.