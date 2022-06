Caldo in Svizzera, temperature da “notte tropicale”

MeteoWeb

In numerose località della Svizzera è appena trascorsa una notte tropicale, cioè con temperature superiori a +20°C. Le regioni più colpite sono state quelle in cui ha soffiato il favonio, ma non solo, ha reso noto Srf Meteo. Alle 04:20 la colonnina di mercurio ha segnato +28°C a Gersau (Svitto), +27,3°C ad Altdorf (Uri), +26,3 a Oberriet/Kriessern (San Gallo) e +26,2°C a Evionnaz (Vallese). Secondo MeteoNews ieri sera alle 22 sono stati sfiorati i +30°C a Basilea e Ginevra. Oggi le temperature massime dovrebbero andare tra +32°C e +36°C. Secondo Srf Meteo è possibile che nel pomeriggio vengano superati i +37°C, un nuovo record per un mese di giugno.