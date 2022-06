Caldo: breve tregua in Veneto, Marmolada sotto zero nella notte

MeteoWeb

In Veneto oggi le temperature sulla pianura sono in calo, nelle valli con andamento irregolare e in alta montagna in aumento con differenze leggere/moderate rispetto a venerdì, secondo quanto riporta Arpa regionale. Il caldo soffocante concede quindi un po’ di tregua, con temperature che si sono abbassate di qualche grado nelle città, con minime di +18/+19°C la scorsa notte. In montagna la colonnina di mercurio è scesa su livelli più vicini alla norma stagionale: sulla Marmolada, alla stazione di Punta Rocca (3.265 metri), il termometro è sceso sotto lo zero la scorsa notte, segnando +0,4°C, alle 3 del mattino, dopo giorni in cui le minime erano sempre state positive, causa lo zero termico posizionato in atmosfera ad oltre 4.000 metri.

