Cambiamento climatico e migrazioni: al via il progetto CREATE di OGS e CEI

Cambiamento climatico e migrazioni sono al centro dell’evento che si svolgerà sabato 2 luglio alle 18 presso l’aula magna dell’Università di Trieste in via Montfort 3 dal titolo “Climate, Hunger, Conflicts, migrations: turning four problems into a solution” (Clima, Fame, Conflitti, Migrazioni: trasformare quattro problemi in una soluzione). L’evento dà il via al progetto CREATE, promosso dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e co-finanziato dall’Iniziativa Centro Europea (CEI) che punta ad accrescere la consapevolezza sul ruolo del cambiamento climatico nelle migrazioni e sulla Diplomazia Scientifica come strumento per trovare soluzioni condivise. Al workshop parteciperà in presenza il Vice Segretario dell’Unione per il Mediterraneo (UfM) Grammenos Mastrojeni.

“L’appuntamento si inserisce nella cornice di Blue Skills, l’iniziativa promossa dall’OGS con finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca – MUR che fa parte delle strategie europee e internazionali sull’Economia blu sostenibile” spiega Mounir Ghribi, direttore della Cooperazione Internazionale e Promozione della Ricerca dell’OGS, precisando che “l’obiettivo è quello di formare una nuova generazione di professioniste e professionisti capaci di affrontare le sfide climatiche, economiche e ambientali attraverso la creazione e la gestione di una piattaforma di conoscenze e competenze sull’Economia blu, offrendo opportunità di formazione qualificata”.

L’evento, in lingua inglese, è gratuito e aperto al pubblico, per partecipare è possibile registrarsi al seguente link:

https://forms.gle/Qn32TLMBHqKYvk9H7

Sempre nell’ambito di Blue Skills, in questi giorni hanno preso il via o stanno per iniziare le iniziative di alta formazione di OGS sull’economia blu: l’Advanced Master on Sustainable Blue Growth, la Summer School: the Copernicus Marine Service as a supporting tool to foster Sustainable Blue Economy e l’Alumni Day.

Il master sulla crescita blu sostenibile

È iniziato il 27 giugno e si svolgerà in presenza fino all’8 luglio la seconda sessione dell’Advanced Master on Sustainable Blue Growth, un corso universitario di secondo livello promosso dall’OGS e dall’Università degli Studi di Trieste a cui partecipano 22 studenti provenienti da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Francia, Germania, Italia, Kuwait, Marocco, Libano e Tunisia. L’obiettivo principale del Master, che questo anno ha raggiunto la quinta edizione, è formare talenti promettenti che operano nei settori marino e marittimo e promuovere reti e partenariati che possono aiutare a potenziare le attività a sostegno dell’economia blu sostenibile, comprese azioni di ricerca, imprenditorialità e comunicazione.

Una scuola dedicata all’utilizzo dai dati e dei servizi Copernicus

Tra le iniziative di alta formazione c’è anche la Summer School, un corso intensivo che si svolge a Trieste dedicato a giovani ricercatori e professionisti dei settori “blu”. L’edizione 2022 della Summer School organizzata dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS in collaborazione con la Copernicus Academy si svolgerà presso la sede dell’OGS in Via Beirut dal 4 all’8 luglio e si concentrerà su Copernicus Marine Service – parte del programma Copernicus dell’UE che monitora e fornisce informazioni sullo stato fisico e biogeochimico degli oceani e del ghiaccio marino per l’oceano globale e per i mari regionali europei – come strumento di supporto per promuovere l’Economia Blu Sostenibile e sui temi legati all’utilizzo dei dati e dei servizi Copernicus, riunendo partecipanti provenienti da Paesi Euro-Mediterranei e Stati membri dell’Iniziativa Centro Europea (CEI). Quest’anno sono stati selezionati 25 studenti da Albania, Croazia, Egitto, Grecia, Germania, Italia, Marocco, Libia e Tunisia.

L’evento di networking

Prima dell’inizio dei corsi, il 2-3 luglio, i partecipanti della Summer School e gli studenti del Master sull’Economia Blu Sostenibile parteciperanno a un evento di networking, l’Alumni Day, organizzato con l’Università di Trieste. In programma una serie di attività interattive e una visita organizzata dal WWF presso l’Area Marina Protetta di Miramare.