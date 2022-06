Lo lascia in auto e va in piscina, cane muore per il caldo

MeteoWeb

Un cane è morto per il caldo ieri a Verona, dopo che la sua padrona lo ha lasciato in auto per andare in piscina. La 30enne ha lasciato il suo Rhodesian Ridgeback nella vettura per poi recarsi alle piscine Santine del capoluogo veneto. Sono stati gli avventori a lanciare l’allarme: hanno notato l’animale boccheggiante con +36°C di temperatura dell’aria, che nell’abitacolo della Skoda nera erano probabilmente superiori ai +50°C. Quando sono arrivati gli agenti della Polizia locale e hanno rotto i finestrini per soccorrerlo, il cane era già in fin di vita. Vano ogni tentativo di salvarlo.

La donna verrà denunciata ai sensi dell’articolo 533ter del codice penale per maltrattamento di animale da cui è derivata anche la morte e rischia fino a 24 mesi di reclusione o una multa da 7.500 a 45.000 euro.