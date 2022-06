Cannabis, verso la depenalizzazione. Salvini: “con tutti i problemi c’è chi pensa alle canne”

MeteoWeb

E’ arrivato ieri il via libera della Commissione Giustizia della Camera alla proposta di legge che depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis. “Bene, sono soddisfatto del lavoro e del dialogo intercorso tra i gruppi e che ha portato al via libera alla pdl che depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis: un modo per sostenere chi ne fa un uso terapeutico e per togliere terreno allo spaccio“.

Lo ha annunciato in una nota Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S e relatore del provvedimento. “Tra le altre novità che rafforzano l’impianto del progetto iniziale – prosegue Perantoni – segnalo: le pene detentive per lo spaccio di lieve entità di cannabis scendono dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi; il consolidamento di un principio già contenuto nel testo base, cioè non potrà essere mai considerato ‘fatto di lieve entità’ la cessione di sostanze stupefacenti a minori da parte di persone di maggiore età; l’istituzione di una giornata nazionale sui danni derivanti dall’alcolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico negli istituti di primo e secondo grado. Grazie al contributo costruttivo di tutti i colleghi abbiamo scritto un testo molto equilibrato e concreto che va incontro alle istanze di larghissima parte della societa’ senza compromettere l’esigenza di rigore nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti”.

Il testo “Magi-Licantini” prevede anche pene detentive più basse (che potrebbero significare niente carcere) per lo spaccio di lieve entità. Ora però dovrà superare il vaglio dell’Aula e il leader della Lega, e Matteo Salvini già mette le mani avanti: “Con tutti i problemi che hanno gli italiani, ci sono parlamentari che pensano alle canne…Ma basta!“. “Per la Lega la droga è o porta poi alla morte. Per questo ci opporremo sempre alla sua legalizzazione. Lo faremo con determinazione anche oggi in commissione Sanità e Affari sociali e daremo parere assolutamente contrario alla Pdl a differenza di alcune forze politiche di maggioranza, vedi PD e M5S, la cui priorità è la legalizzazione della coltivazione di Cannabis e la riduzione delle pene per la detenzione delle sostanze stupefacenti. Inaccettabile. Per noi, invece, le sanzioni andrebbero aumentate ed utilizzate per incrementare i fondi per aiutare chi cade nel mondo della droga. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri ragazzi che hanno bisogno di altri supporti e di altri valori, non certo quello di legittimare il consumo di sostanze stupefacenti. Senza dimenticare che le priorità del Paese oggi sono altre. Non siamo ancora usciti dalle ripercussioni economiche e sociali della pandemia, siamo impegnati ad aiutare l’Ucraina a difendersi da un attacco bellico, aumentano i costi delle materie prime, aumenta il prezzo della benzina, adesso c’è il problema della siccità che sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura per cui la Lega continuerà a lavorare per il raggiungimento della pace e per aiutare famiglie e imprese, non certo per la depenalizzazione della Cannabis“. Così i deputati della Lega componenti della commissione Sanità e Affari sociali alla Camera.

Il provvedimento passerà in Aula il 24 giugno, ma la conferenza dei capigruppo potrebbe farla slittare.