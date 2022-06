Carburanti, calma piatta

MeteoWeb

Calma piatta oggi sui prezzi dei carburanti alla pompa. Tonfo per quotazione internazionale del gasolio, lieve rialzo per la benzina. Brent in ripresa a 112 dollari.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,070 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 2,077, pompe bianche 2,053), diesel a 2,037 euro/litro (-1, compagnie 2,040, pompe bianche 2,030). Benzina servito a 2,202 euro/litro (invariato, compagnie 2,248, pompe bianche 2,111), diesel a 2,173 euro/litro (invariato, compagnie 2,216, pompe bianche 2,088). Gpl servito a 0,826 euro/litro (invariato, compagnie 0,835, pompe bianche 0,816), metano servito a 1,869 euro/kg (-1, compagnie 1,897, pompe bianche 1,847), Gnl 1,939 euro/kg (+1, compagnie 1,930 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).