Carburanti, i prezzi continuano a salire

Ancora aumenti per i prezzi dei carburanti, secondo l’ultimo monitoraggio di Staffetta Quotidiana. I ribassi dei mercati petroliferi internazionali sono completamente assorbiti dal tonfo dell’euro nei confronti del dollaro. Media nazionale della benzina in self service a 2,04 euro/litro, gasolio a 1,97.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Per IP si registra un rialzo di 4 cent/litro sulla verde e sul diesel. Per Q8 rialzo di 2 cent/litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,039 euro/litro (+24 millesimi, compagnie 2,046, pompe bianche 2,022), diesel a 1,969 euro/litro (+33, compagnie 1,975, pompe bianche 1,956). Benzina servito a 2,160 euro/litro (+24 millesimo, compagnie 2,202, pompe bianche 2,076), diesel a 2,096 euro/litro (+33, compagnie 2,140, pompe bianche 2,010). Gpl servito a 0,829 euro/litro (-1, compagnie 0,838, pompe bianche 0,818), metano servito a 1,815 euro/kg (-15, compagnie 1,865, pompe bianche 1,776), Gnl 1,960 euro/kg (-4, compagnie 1,981 euro/kg, pompe bianche 1,945 euro/kg).