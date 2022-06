Carburanti: prezzi poco mossi

MeteoWeb

Prezzi poco mossi sulla rete carburanti: non si registrano al momento nuovi movimenti sui prezzi raccomandati. La situazione sul territorio presenta di conseguenza solo lievi assestamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 20 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,072 euro/litro (2,075 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,065 e 2,086 euro/litro (no logo 2,060). Il prezzo medio praticato del diesel self rimane a 2,030 euro/litro, con le compagnie tra 2,028 e 2,045 euro/litro (no logo 2,028). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si assesta a 2,204 euro/litro (contro 2,203), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,144 e 2,277 euro/litro (no logo 2,110). La media del diesel servito va a 2,166 euro/litro (2,163 il dato precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,13 e 2,232 euro/litro (no logo 2,078). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,832 a 0,850 euro/litro (no logo 0,819). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,702 e 1,924 (no logo 1,789).