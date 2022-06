Carburanti, prosegue la corsa dei prezzi

MeteoWeb

Il Brent supera i 120 dollari, le quotazioni dei prodotti raffinati indietreggiano e i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a salire. In forte rialzo le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, secondo Staffetta Quotidiana: benzina in modalità self service oltre 1,98 euro/litro, gasolio a un passo da 1,9 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di sette centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di 3 cent/litro su entrambi i prodotti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,982 euro/litro (+16 millesimi, compagnie 1,984, pompe bianche 1,978), diesel a 1,893 euro/litro (+17, compagnie 1,898, pompe bianche 1,882). Benzina servito a 2,109 euro/litro (+15 millesimo, compagnie 2,150, pompe bianche 2,032), diesel a 2,026 euro/litro (+18, compagnie 2,071, pompe bianche 1,939). Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,836 euro/kg (+8, compagnie 1,891, pompe bianche 1,794), Gnl 2,013 euro/kg (-21, compagnie 2,040 euro/kg, pompe bianche 1,993 euro/kg).