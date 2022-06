Cento anni fa nasceva Margherita Hack: tante iniziative INAF per celebrare l’astrofisica toscana

MeteoWeb

Cento anni fa, il 12 giugno 1922, nasceva a Firenze Margherita Hack. Nei decenni a venire, l’astrofisica toscana avrebbe dato un forte impulso alla ricerca e alla comunicazione pubblica della scienza in Italia, diventando la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico nel nostro paese, quello di Trieste, oggi sede INAF. La sua figura, sia come astronoma che come divulgatrice, ha lasciato il segno nella società e nella comunità scientifica italiana. Questa settimana l’INAF ne celebra l’eredità astronomica e culturale attraverso una serie di eventi, sia online che in presenza.

Si parte martedì 7 giugno alle ore 18 con “Il Cielo di Margherita Hack”, settima puntata della serie di dirette “Il cielo in salotto” sui canali YouTube e Facebook di EduINAF, il magazine online di didattica e divulgazione dell’Ente. Durante la trasmissione interverranno Federico Taddia, autore, saggista, conduttore televisivo e radiofonico, e Daria Guidetti, astronoma e divulgatrice INAF, oltre al ricordo di colleghe e colleghi INAF dalle sedi di Arcetri (Firenze) e Trieste.

Si prosegue il 7, 9 e 10 giugno a Trieste, con una serie di spettacoli dedicati alla grande scienziata: “Margherita – fioriture, ovvero l’arte di fare scienza” di Stavro Ivanovski; “Margherita Hack, un’amica tra stelle e terra” di Fabio Pagan e “Dancing Universe” di Angela Bongiorno, Marcella Di Criscienzo e Silvia Piranomonte; e infine “8558 HACK” di Diana Höbel. Questi spettacoli, affiancati da eventi “In ricordo di Margherita” l’11 e il 12 giugno e visite speciali alla Specola M. Hack, Stazione Osservativa di Basovizza, rientrano nella cornice del congresso scientifico Hack100, organizzato questa settimana dall’INAF a Trieste.

Il 10 giugno, nell’ambito del Festival di Astronomia di Castellaro Lagusello (Mantova) si terrà la conferenza “Margherita Hack: La signora che abitava nell’Universo” con Francesca Matteucci e Paolo Molaro, moderata da Caterina Boccato. L’11 e il 12 giugno si terranno anche due giornate di conferenze pubbliche sul tema “Firenze Ricorda Margherita Hack nel centenario della sua nascita” organizzate dalla sede INAF di Arcetri, dove la ricercatrice svolse la tesi di laurea negli anni Quaranta, dal Museo Galileo, Università degli Studi di Firenze e Comune di Firenze. A Bologna, il 12 giugno sarà presentato il progetto video “Le mille vite di Margherita Hack” organizzato da Sfos APS, durante il quale interverranno Flavio Fusi Pecci e Sandra Cavallini, moderato da Sandro Bardelli.

Il 13 giugno, a Milano, sarà inaugurata la scultura dedicata a Margherita Hack, donata da Fondazione Deloitte al Comune di Milano; alla cerimonia, seguirà un concerto per trio d’archi a cura della Filarmonica di Milano – LaFil.

Da segnalare inoltre la puntata della trasmissione “Italiani” dedicata a Margherita Hack, con interviste ad astronomi e astronome INAF presso le sedi di Arcetri e Trieste, che sarà messa in onda mercoledì 8 giugno alle 21.10 su Rai Storia.

Infine, per chi volesse consultarli, sono tanti gli articoli, video e podcast che raccontano le molteplici sfaccettature della scienziata e il ruolo che ha rivestito nel corso della sua vita, curati dalla redazione di EduINAF e pubblicati sulla rivista per tutto il mese di giugno.