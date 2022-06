Siccità: chiuse le fontane in centro a Milano | FOTO

MeteoWeb

Prime fontane chiuse a Milano da questa mattina, dopo il provvedimento del sindaco Giuseppe Sala per far fronte all’emergenza siccità. Sono state chiuse solo le fontane collegate all’acquedotto, quelle ornamentali (senza pesci), mentre rimarranno funzionanti i draghi verdi, le caratteristiche fontanelle milanesi. Il procedimento, ha precisato il Comune, si concluderà entro il weekend. Questa mattina i tecnici hanno lavorato in centro dove le principali fontane sono già chiuse, a partire da quella di piazza San Babila e di piazza Fontana.