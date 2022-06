Guasto informatico, chiuso lo spazio aereo svizzero

MeteoWeb

A causa di un guasto informatico, lo spazio aereo svizzero “è chiuso fino a nuovo avviso“: lo ha comunicato il servizio di controllo del traffico aereo Skyguide. Stamattina gli aeroporti di Ginevra e Zurigo, tra i più grandi della Svizzera, sono paralizzati. “Il fornitore svizzero di servizi di navigazione aerea Skyguide ha riscontrato un malfunzionamento tecnico nelle prime ore di questa mattina, motivo per cui lo spazio aereo svizzero ha stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza,” ha affermato Skyguide in una nota.

L’aeroporto internazionale di Ginevra Cointrin ha comunicato in un tweet che “tutti i decolli e gli atterraggi all’aeroporto di Ginevra sono sospesi fino alle 11” . Una portavoce dell’aeroporto di Zurigo ha dichiarato che l’aeroporto è rimasto aperto nonostante l’interruzione. Secondo l’agenzia ATS-Keystone, i voli internazionali diretti in Svizzera sono stati dirottati all’aeroporto di Milano. Il sito web dell’aeroporto di Zurigo mostra che il volo UA134 della United Airlines da New York è stato dirottato all’aeroporto di Francoforte, mentre il volo SQ346 della Singapore Airlines è stato dirottato verso la Germania meridionale e l’aeroporto di Monaco.

*** AGGIORNAMENTO ***