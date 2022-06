MeteoWeb

Incidente in Cina: un aereo da turismo è precipitato sulla città di Laohekou, nella provincia di Hubei. Secondo quanto riporta Xinhua, diversi edifici sono andati a fuoco dopo l’impatto. Il pilota del velivolo è riuscito a lanciarsi col paracadute, è ferito ma non è in pericolo di vita. Non è ancora noto se vi siano vittime. I mezzi d’emergenza sono sul posto.