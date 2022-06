Clima, è stata una primavera fredda in buona parte d’Europa nonostante il caldo record di fine maggio | DETTAGLI

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura dell’aria superficiale globale, nelle variazioni idrologiche e nella copertura del ghiaccio marino. Tutti i risultati comunicati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo. Ecco il bollettino sulla temperatura dell’aria superficiale globale per maggio 2022 e durante la primavera boreale.

Maggio 2022

A livello globale, maggio è stato il 5° più caldo mai registrato, insieme a maggio 2018 e 2021. Nell’Europa sudoccidentale, le temperature sono state molto al di sopra della media, associate a un’ondata di caldo che ha battuto i record nazionali e locali per le temperature massime e minime giornaliere. Le temperature sono state anche molto al di sopra della media in una fascia che si estendeva verso sud dalla Siberia occidentale attraverso l’Asia centrale fino all’India settentrionale e al Pakistan, nel Corno d’Africa, negli Stati Uniti meridionali, nel Messico e anche in Antartide. Temperature al di sotto della media hanno dominato nell’Europa più orientale, in gran parte del Sud America e in parti dell’Artico e del Canada occidentale.

Le temperature a maggio 2022 sono variate considerevolmente in tutta Europa rispetto ai valori medi per il periodo 1991-2020. Valori elevati da record sono stati registrati nel sud-ovest del continente, sotto l’influenza dei venti del Sahara. La Francia ha vissuto il suo maggio più caldo nelle registrazioni risalenti al 1900, con numerosi record locali battuti. In Spagna, la città di Jaén ha vissuto sia il suo giorno di maggio più caldo di sempre, sia la temperatura minima giornaliera più alta mai registrata a maggio nella Spagna continentale. Il Portogallo ha registrato un’ondata di caldo nella prima metà del mese e una notte eccezionalmente calda verso la fine del mese. Il Regno Unito ha avuto una temperatura media meno estrema, la quinta più alta mai registrata a maggio, ma la temperatura media giornaliera minima più alta registrata per il mese, associata a una copertura nuvolosa superiore alla media. Al contrario, è stato molto più freddo della media in una regione che comprende l’estremo Est Europa e parti dell’Asia occidentale, dove i venti prevalentemente da nord-ovest sono stati atipici per maggio.

Le maggiori anomalie si sono verificate nelle regioni polari. Le temperature sono state più al di sopra della media nella Siberia nord-occidentale e orientale, parte del Nunavit e dei Territori del Nordovest del Canada e gran parte dell’Antartide, in particolare sulla piattaforma di ghiaccio di Ross. Le temperature effettive sono state eccezionalmente elevate in diverse regioni dei tropici settentrionali e degli extratropici, con nuovi record locali di temperatura massima, accompagnati da siccità in alcuni punti. Oltre all’Europa sud-occidentale, queste regioni includono Marocco e regioni confinanti, Sud Sudan, Etiopia e Somalia, Pakistan e Paesi a nord e nord-est, così come Texas e parti vicine del Nord America. Anche parti dell’Australia settentrionale hanno registrato temperature massime giornaliere medie da record.

Maggio 2022 è stato più freddo della media 1991-2020 nel Canada occidentale e nord-orientale, in Groenlandia e in gran parte dell’Oceano Artico, e in molte altre regioni terrestri, comprese parti dell’Africa settentrionale e meridionale, Asia meridionale e orientale, la maggior parte del Sud America e parti dell’Australia meridionale e dell’Antartide orientale.

Le temperature dell’aria sono state sostanzialmente al di sopra della media in parti di tutti i principali bacini oceanici, in particolare nelle regioni del Pacifico settentrionale e meridionale orientale, intorno al Giappone, tra l’Australia e la Nuova Zelanda e lungo gran parte della costa dell’Antartide.

A livello globale, maggio 2022 è stato:

il 5° maggio più caldo mai registrato, insieme al 2018 e al 2021

di 0,2°C più freddo rispetto al maggio più caldo del 2020

più fresco dei mesi di maggio 2016, 2017 e 2019.

La temperatura media europea per maggio 2022 è stata di circa 0,29°C superiore alla media 1991-2020. Il mese è stato di 1,8°C più freddo del maggio più caldo, verificatosi nel 2018.

Primavera boreale – da marzo 2022 a maggio 2022

Le temperature per la primavera boreale del 2022 sono state prevalentemente al di sopra della media della stagione 1991-2020. Sono state particolarmente al di sopra della media in una regione che comprende l’Iran orientale, il Pakistan, l’India nord-occidentale, l’Afghanistan, il Tibet e il Qinghai e in parti dell’Antartico. Le temperature sono state ben al di sopra della media anche nella Siberia nord-occidentale e orientale, nel Nord America meridionale, nell’Africa orientale e nell’Australia settentrionale.

La maggior parte dell’Europa centrale e orientale ha vissuto una primavera più fredda rispetto alla media del periodo 1991-2020. Tuttavia, la Francia è stata significativamente più calda della media, registrando la sua terza primavera più calda mai registrata, con il 2022 alla pari del 2007 e più fresco del 2011 e del 2020. Il Regno Unito ha registrato la sua quinta primavera più calda. Anche la Scandinavia settentrionale è stata relativamente calda.

Le temperature medie stagionali sull’oceano mostrano più o meno lo stesso pattern di differenze dal 1991 al 2020 già notato per maggio 2022.

La temperatura media per l’Europa da marzo a maggio 2022 è stata di circa 0,14°C al di sopra della media della stagione 1991-2020. Per l’Europa nel suo insieme, la primavera del 2022 è stata più fresca di 17 primavere dal 2000 in poi. Tuttavia, è stata di 0,3°C più calda rispetto alla primavera del 2021 e più calda della maggior parte delle primavere prima del 2000.

Gli ultimi 12 mesi: giugno 2021 – maggio 2022

Le temperature medie degli ultimi dodici mesi sono state:

sopra la media sulla maggior parte delle aree terrestri e sulla maggior parte della superficie oceanica

nettamente al di sopra della media 1991-2020 in una regione che si estende dall’Arabia settentrionale alla Siberia occidentale e sulla Siberia settentrionale, l’America settentrionale centrale, l’Africa nord-occidentale e centrale, l’Australia settentrionale, la Nuova Zelanda e l’Antartide orientale

sopra la media in gran parte dell’Europa

al di sotto della media su alcune aree terrestri, comprese parti del Canada settentrionale e dell’Alaska, Sud America nord-orientale, Africa meridionale, Asia meridionale, Australia meridionale e Antartide

al di sotto della media sul Pacifico equatoriale orientale e tropicale meridionale

al di sotto della media anche sul mare di Chukchi, parti del Pacifico settentrionale orientale e diverse aree oceaniche nell’emisfero meridionale.

A livello globale, gli ultimi dodici mesi sono stati di 0,32°C più caldi della media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo record di dati. L’anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari del 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno più caldi sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2021 è stato il quinto più caldo mai registrato, ma solo leggermente più caldo degli anni 2015 e 2018.

In Europa, la media del periodo di dodici mesi è di 0,48°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è l’anno più caldo mai registrato per l’Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C al di sopra della media 1991-2020.