Colombia: esplosione in miniera, 14 intrappolati

Corsa contro il tempo in Colombia per cercare di recuperare 14 minatori rimasti intrappolati all’interno della miniera di carbone El Maestro, a El Albarico, nel comune di El Zulia (dipartimento settentrionale del Norte de Santander): lo riporta El Tiempo. Uno dei minatori, rimasto illeso, ha dichiarato ad una radio locale che si è verificata un’esplosione, dovuta ad un accumulo di gas all’interno delle gallerie. Sul posto Protezione civile, Croce rossa, vigili del fuoco volontari e associazioni dei minatori, che hanno dovuto attendere per alcune ore la fine dei lavori di ventilazione e stabilizzazione della miniera per poter avviare le operazioni di ricerca e soccorso delle persone intrappolate a 300 metri di profondità. Gerson Aldrey Hoyos, assessore alla Salute di El Zulia, ha spiegato che la concentrazione di gas tossici nell’ambiente e le forti piogge nella zona complicano la situazione.