Come funziona un’assicurazione annullamento viaggio online e cosa copre

Quante volte ti è capitato di vedere un viaggio annullato all’ultimo momento? Un infortunio, un piccolo inconveniente, un intoppo che non hai considerato: purtroppo, ci sono tanti imprevisti – di lavoro, di salute, impegni non programmati – che si possono frapporre tra noi e una vacanza agognata da tanto tempo.

Insomma, anche se non vediamo l’ora di partire e di metterci in viaggio per la tanto desiderata destinazione, a volte bisogna disfare la valigia ancora prima di partire. Questo rammarico può diventare ancora più spiacevole se, al momento della prenotazione, non abbiamo pensato a stipulare un’assicurazione annullamento viaggio. Di cosa si tratta? Perché è sempre necessario acquistarne una?

Cosa sono le assicurazioni viaggio?

Come saprai, le assicurazioni viaggio sono polizze che ci permettono di viaggiare in totale comodità e sicurezza. L’assicurazione di annullamento viaggio, ad esempio, ci protegge ancora prima di partire, nel caso in cui per una serie di motivazioni o cause di forza maggiore non possiamo raggiungere la meta di destinazione. Se non eri ancora a conoscenza di questa opportunità scopri l’assicurazione annullamento viaggio Allianz Global Assistance: si tratta di una polizza che ci protegge nel caso in cui siamo costretti, purtroppo, a rimandare a tempi migliori la nostra partenza.

Perché sono così importanti?

Non solo l’annullamento di un viaggio: quando partiamo per qualche giorno bisogna sempre tenere a mente e valutare l’ammontare della cifra che dovremo sborsare per tutti i servizi di cui usufruiremo; dal trasporto di andata e ritorno all’alloggio, passando per le prenotazioni per entrare in teatri e musei. Anche per queste esigenze specifiche sono oltremodo utili le assicurazioni viaggio che proteggono i costi che hai già dovuto coprire: stipulando questa tipologia di assicurazione, puoi tutelarti dalle penali previste per le cancellazioni, così da non rischiare di perdere il denaro investito nelle spese per la tua vacanza.

Come funzionano?

Sottoscrivendo una polizza di annullamento del viaggio, quindi, non solo ti proteggi da qualsiasi evenienza, ma puoi prenotare con largo anticipo senza preoccuparti di cosa potrebbe succedere in futuro. Le prenotazioni anticipate godono spesso e volentieri di tariffe convenienti, ma tra la data di prenotazione e quella dell’effettiva partenza possono trascorrere anche diversi mesi: la polizza di annullamento viaggio ti tutela proprio nel caso in cui, a distanza di tanto tempo, siano sorti degli impedimenti che non ti permettono di partire.

Da diverso tempo, dunque, la polizza di annullamento viaggio è diventata una delle tutele più utili e comuni per i viaggiatori: dagli imprevisti personali alle cause di forza maggiore, di fronte alle più disparate ragioni per le quali dobbiamo cancellare le nostre prenotazioni possiamo proteggerci con questo tipo di assicurazioni. Non resta altro che stipulare un’assicurazione per il nostro viaggio e dormire sonni tranquilli, non rischiando così di pagare i costi di penale o di perdere i soldi che abbiamo anticipato in fase di prenotazione.

Come si attivano?

La sottoscrizione è facilissima: insieme all’invio dei dati anagrafici del viaggiatore, basta andare a verificare le varie offerte disponibili con le specifiche condizioni di tutela e la definizione del premio. La procedura è semplice e rapida, e può essere abbinata anche ad altri pacchetti di tutela del viaggio che vale sempre la pena considerare, soprattutto se si è molto distanti da casa.