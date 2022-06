Arrivano i “pilloli”, contraccettivi maschili senza effetti collaterali

MeteoWeb

Secondo i risultati di una ricerca presentata durante l’incontro annuale della Endocrine Society ad Atlanta, in Georgia, dagli scienziati del Programma di sviluppo contraccettivo presso l’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, 2 pillole contraccettive maschili sperimentali sembrano essere in grado di abbassare efficacemente il testosterone senza provocare effetti collaterali gravi. Il gruppo di studiosi, guidato da Tamar Jacobsohn, ha valutato l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di un farmaco orale contraccettivo maschile, in grado di sopprimere il testosterone e ridurre il numero di spermatozoi contenuti nel liquido seminale.

Per lo studio, sono stati reclutati 96 partecipanti maschi sani, alcuni dei quali hanno ricevuto 2 o 4 pillole anticoncezionali per 28 giorni, mentre al gruppo di controllo è stato assegnato a un placebo. Dopo 7 giorni di assunzione del farmaco attivo, i livelli di testosterone sono calati al di sotto della soglia normale. Oltre il 75% del campione a cui è stato somministrato il farmaco ha dichiarato di essere disposto a utilizzare il metodo anticoncezionale in futuro.

“Le opzioni contraccettive maschili sono attualmente piuttosto limitate rispetto a quelle destinate alle donne. Lo sviluppo di un prodotto efficace e reversibile potrebbe promuovere il controllo delle gravidanze indesiderate e consentire agli uomini di intraprendere un ruolo più attivo nella pianificazione familiare,” ha affermato Jacobsohn.