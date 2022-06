Primo caso segnalato di una persona che ha contratto il Covid da un gatto

MeteoWeb

Prima c’erano i criceti che starnutivano, ora ci sono i gatti che starnutiscono. Un’equipe di ricercatori in Thailandia riporta la prima prova solida di un gatto domestico che ha infettato una persona con SARS-CoV-2, aggiungendo così i felini all’elenco degli animali che possono trasmettere il virus alle persone.

I ricercatori dicono che i risultati sono convincenti e sono rimasti sorpresi dal fatto che ci sia voluto così tanto tempo per stabilire che la trasmissione può effettivamente verificarsi, data l’entità della pandemia, la capacità del virus di saltare tra le specie animali e lo stretto contatto tra gatti e persone. “Sappiamo che questa era una possibilità da due anni“, afferma Angela Bosco-Lauth, ricercatrice di malattie infettive presso la Colorado State University di Fort Collins.

Gli studi all’inizio della pandemia hanno scoperto che i gatti diffondono particelle di virus infettive e possono infettare altri gatti. E nel corso della pandemia, i paesi hanno segnalato infezioni da SARS-CoV-2 in dozzine di gatti domestici. Ma stabilire la direzione della diffusione virale – da gatto a persona o da persona a gatto – è complicato. Lo studio thailandese “è un caso interessante e un ottimo esempio di ciò che può fare un buon tracciamento dei contatti“, afferma Marion Koopmans, virologa presso l’Erasmus University Medical Center di Rotterdam, nei Paesi Bassi.

La scoperta felina, pubblicata su Emerging Infectious Diseases 1 il 6 giugno, è avvenuta per caso, afferma il coautore Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico presso la Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Ad agosto, un padre e un figlio risultati positivi al SARS-CoV-2 sono stati trasferiti in un reparto di isolamento dell’ospedale dell’università. Anche il loro gatto di dieci anni è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Durante il tampone, il gatto ha starnutito di fronte a un veterinario, che indossava una maschera e guanti ma non una protezione per gli occhi.

Tre giorni dopo, il veterinario ha sviluppato febbre, raffreddore e tosse e in seguito è risultato positivo al SARS-CoV-2, ma nessuno dei suoi contatti stretti ha sviluppato COVID-19, suggerendo che fosse stata infettata dal gatto. L’analisi genetica ha anche confermato che il veterinario era stato infettato dalla stessa variante del gatto e dei suoi proprietari e che le sequenze genomiche virali erano identiche.

A basso rischio

I ricercatori affermano che tali casi di trasmissione da gatto a uomo sono probabilmente rari. Studi sperimentali hanno dimostrato che i gatti infetti non diffonsono molto virus e lo diffondono solo per pochi giorni, afferma Leo Poon, virologo dell’Università di Hong Kong. Tuttavia, Chusri afferma che vale la pena prendere ulteriori precauzioni quando si maneggiano gatti sospettati di essere infetti. Le persone “non dovrebbero abbandonare i loro gatti, ma prendersi più cura di loro“, dice.

Altri animali sospettati di infettare le persone includono visoni d’allevamento in Europa e Nord America, criceti domestici a Hong Kong e cervi selvatici dalla coda bianca in Canada. L’aggiunta di gatti all’elenco “amplia la nostra comprensione del potenziale zoonotico di questo virus“, afferma Poon. Ma secondo i ricercatori questi sono tutti eventi rari e gli animali non svolgono ancora un ruolo significativo nella diffusione del virus. “Gli esseri umani sono chiaramente ancora la principale fonte del virus“, afferma Bosco-Lauth.