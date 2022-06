Auto contromano in autostrada: morti e feriti in un incidente sulla A7

MeteoWeb

Terribile incidente oggi sulla autostrada A7 Milano-Genova. Nello scontro avvenuto sulla carreggiata in direzione del capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, in provincia di Pavia, due persone sono morte e altre tre, tra cui un bambino di pochi anni, sono rimaste ferite.

La causa dell’incidente è un’auto che percorreva contromano l’autostrada. Le vittime sono il conducente dell’auto che viaggiava in contromano, che si è scontrata frontalmente con un mezzo che procedeva regolarmente nel senso di marcia, e il conducente di quest’ultimo mezzo. Feriti madre, padre e figlio che viaggiavano su una terza auto. I tre feriti sono un uomo di 35 anni, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, una donna di 34 anni e un bambino di 4 anni, meno gravi, trasportati in ambulanza in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia stradale Milano-Ovest di Assago, competente per la tratta autostradale.