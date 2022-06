Corsa allo Spazio, Musk punzecchia Bezos: “meno feste, lavori di più”

MeteoWeb

Elon Musk punzecchia Jeff Bezos, suo rivale nell’esplorazione spaziale e nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Su Twitter, un utente ha chiesto al CEO di Tesla e SpaceX un parere sul fondatore di Amazon, e Musk non si è fatto sfuggire l’occasione: “Sta bene, suppongo. Sembra che ultimamente stia passando molto tempo nella vasca idromassaggio. Se vuole arrivare in orbita, è meglio che faccia meno feste e lavori di più“. L’allusione è alla vita di lusso di Bezos, in antitesi a quella dello stacanovista Musk. Senza contare che SpaceX ha battuto Bezos anche per la corsa alla Luna, per la costruzione del lander nell’ambito della missione Artemis della NASA.