USA: la Corte Suprema limita il potere di Biden di ridurre le emissioni

Nuovo colpo di scure della Corte Suprema degli USA che nell’ultima sentenza emessa ha posto un limite ai poteri dell’Agenzia per l’ambiente federale di lottare contro le emissioni di gas serra. In seguito ad una causa avviata da un gruppo di stati repubblicani assieme ad alcune grandi compagnie del carbone, la Corte Suprema ha inflitto un notevole colpo agli sforzi dell’amministrazione Biden di combattere il cambiamento climatico.

Con la maggioranza di 6-3, i massimi giudici hanno stabilito che l’agenzia per l’ambiente non può fissare i limiti generali alle emissioni dalle centrali elettriche a carbone che producono il 20% di tutta l’elettricità degli Stati Uniti. “Limitare le emissioni a tal punto da azzerare l’utilizzo di carbone nella generazione di elettricità potrebbe rappresentare una soluzione alla crisi che stiamo attraversando, ma la Corte non ritiene plausibile che il Congresso abbia garantito all’Agenzia l’autorità per adottare in autonomia uno schema del genere“, ha scritto il giudice John Roberts nella sentenza.

La Corte non ha impedito completamente all’EPA di emanare questi regolamenti in futuro, ma afferma che il Congresso dovrebbe dire chiaramente che autorizza questo potere. E il Congresso ha precedentemente respinto i programmi di limitazione del carbonio proposti dall’EPA.

La Corte, in modo indiretto, cancella il piano di azzerare le emissioni entro il 2035 e dimezzarle entro un decennio. I nuovi limiti della Corte al potere esecutivo arrivano quando il pacchetto di investimenti per l’energia pulita di Biden si è bloccato al Congresso da mesi.