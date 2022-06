Cosa sarebbe successo se l’asteroide Apophis avesse colpito la Terra

MeteoWeb

Un test per verificare se i sistemi di difesa degli asteroidi potrebbero individuare un “sasso spaziale” vicino alla Terra, potenzialmente pericoloso, ha “riscoperto” il famigerato asteroide 99942 Apophis, che effettuerà un incontro ravvicinato con il nostro pianeta nel 2029. Per questo test di difesa, tutti i dati precedenti su Apophis sono stati resi inaccessibili: ciò significa che gli astronomi hanno dovuto ricominciare da capo, per scoprire se sarebbe stato rilevato ugualmente o sarebbe sfuggito alle reti di osservazione

Molte indagini sulla caccia agli asteroidi – che scansionano regolarmente il cielo alla ricerca di oggetti potenzialmente pericolosi – sono state coinvolte nel progetto, che includeva oltre 100 scienziati provenienti da 18 Paesi.

Apophis ha suscitato scalpore quando è stato scoperto per la prima volta nel 2004. A quel tempo, l’orbita dell’asteroide non era abbastanza nota da escludere un impatto con la Terra nel 2029 o nel 2036. La B612 Foundation, un’organizzazione no profit che sostiene la ricerca e le tecnologie per la mappatura e la navigazione nel Sistema Solare, ha riportato il potenziale pericolo rappresentato da Apophis, ma da allora calcoli più dettagliati della sua orbita hanno escluso la possibilità di un impatto a breve termine.

Ora, gli astronomi hanno avuto il compito di tracciare di nuovo il sasso spaziale per dimostrare la loro capacità di identificare rapidamente questi oggetti e quindi valutare il pericolo rappresentato da qualsiasi futura scoperta di un asteroide potenzialmente pericoloso.

Il progetto “ha sottoposto a stress test l’intera catena di risposta della difesa planetaria, dalla rilevazione iniziale, alla determinazione dell’orbita, la misurazione delle caratteristiche fisiche dell’asteroide e persino se e dove poteva colpire la Terra“, ha affermato Vishnu Reddy, professore associato del Lunar and Planetary Laboratory presso l’Università dell’Arizona.

Durante il test, Apophis è stato individuato per la prima volta dal Catalina Sky Survey in Arizona, con successive rilevazioni dell’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) – che ha osservatori in Cile, Hawaii e Sud Africa – e dal Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) alle Hawaii. Forse le misurazioni più importanti provenivano dalla navicella Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE), che ha utilizzato la sua visione termica per misurare con precisione le dimensioni e la forma di Apophis: lo ha identificato come un oggetto allungato con un diametro da 270 a 410 metri.

Sulla base delle misurazioni di NEOWISE, gli scienziati dell’Ames Research Center della NASA in California hanno ottenuto una stima migliore dell’energia che si sarebbe liberata se Apophis si fosse scontrato con la Terra. Hanno calcolato che un impatto comporterebbe circa 8,5 x 10^19 joule di energia, che equivale a 20 milioni di kilotoni di TNT, 10.000 volte più potente dell’esplosione della meteora di Chelyabinsk sulla Russia nel 2013. Il danno causato da Apophis sarebbe devastante, ma solo su scala regionale: non è abbastanza massiccio da causare l’estinzione globale della vita umana.

Entro il 23 dicembre 2020, il Minor Planet Center dell’International Astronomical Union, che è l’organismo di raccolta di tutte le osservazioni di asteroidi e comete, aveva dati sufficienti per annunciare la riscoperta di Apophis come nuovo asteroide, ma non abbastanza dati per escludere un impatto. “Anche se sapevamo che, in realtà, Apophis non avrebbe avuto un impatto sulla Terra nel 2029 ripartendo da zero, c’erano grandi incertezze nell’orbita dell’oggetto che teoricamente consentivano un impatto quell’anno,” ha affermato Davide Farnocchia, ingegnere di navigazione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Farnocchia ha guidato il lavoro per calcolare l’orbita di Apophis, potenziato dal Goldstone Solar System Radar in California nel marzo 2021. Questo radar terrestre ha prodotto immagini di Apophis e ne ha misurato la velocità e la distanza, fornendo così un calcolo più accurato dell’orbita dell’asteroide. Queste informazioni sono state finalmente sufficienti per escludere una collisione nel 2029 o almeno per i prossimi 100 anni.

“Vedere la comunità della difesa planetaria convergere durante l’ultimo massimo avvicinamento di Apophis è stato impressionante,” ha affermato Michael Kelley, scienziato del Planetary Defense Coordination Office della NASA. “Anche durante una pandemia, quando molti dei partecipanti al test sono stati costretti a lavorare in remoto, siamo stati in grado di rilevare, tracciare e saperne di più su un potenziale pericolo con grande efficienza. Il test è stato un clamoroso successo“.

La missione OSIRIS-REx della NASA visiterà Apophis durante il suo avvicinamento alla Terra nel 2029. Nel frattempo, un successore di NEOWISE, il NEO Surveyor, verrà lanciato a metà decennio.

I 2 articoli che descrivono i risultati del progetto sono stati pubblicati su The Planetary Science Journal.