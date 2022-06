Costa: “con degli isolamento degli asintomatici il Paese rischia il blocco”

MeteoWeb

L’aumento dei contagi “non peserà sulle decisioni del governo: sull’utilizzo della mascherina nei luoghi di lavoro al chiuso la posizione del governo rimarrà la stessa, cioè quella di una forte raccomandazione. Siamo di fronte a un innalzamento dei contagi, ma per l’occupazione dei nostri ospedali siamo di fronte a numeri ancora ampiamente sotto controllo. Introdurre l’obbligo è un passo indietro inopportuno: pensare a un impiegato che per 6 ore sta da solo in ufficio e lo obblighiamo a mettere la mascherina mi sembra anacronistico“: è quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio Anch’io su Radio Rai 1. “Lo smart working – ha proseguito – può essere uno strumento utile e efficace, soprattutto per le persone fragili, quelle che rischiano di più da una esposizione: può essere uno strumento da applicare, utile e necessario. Per quanto riguarda il resto, sono convinto che siamo di fronte a una fase nuova. Passare da un obbligo a una raccomandazione è un atto di fiducia rispetto ai cittadini, consapevoli dell’importanza di utilizzare le mascherine in alcune circostanze“. Per Costa “se vogliamo arrivare alla convivenza, che è l’obiettivo che ci siamo dati, è normale essere in presenza di contagi che possono aumentare, perché siamo in presenza di una nuova variante e perché non ci sono più restrizioni. È possibile una diffusione maggiore, ma quello che dobbiamo guardare sono i dati riferiti agli ospedali e non i nuovi contagi: non è corretto veicolare messaggi di paura o troppa preoccupazione. Il vaccino ci sta proteggendo, gli anziani devono procedere con la quarta dose e chi non l’ha fatto concludere il ciclo vaccinale“.

“Aspettando che i contagi calino, come sta avvenendo in Europa nei paesi dove la variante è arrivata prima, se l’obiettivo è la convivenza, per arrivarci bisogna avere il coraggio di dire che chi è positivo asintomatico non deve essere chiuso in isolamento, magari può uscire con la mascherina, altrimenti arriviamo inconsapevolmente a un nuovo lockdown e non ci possiamo permettere di fermare il paese,” ha concluso Costa.