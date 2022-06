Covid: aggiornato protocollo, mascherine raccomandate sul lavoro

MeteoWeb

L’uso delle mascherine FFP2 “è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità’ delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo“. E’ quanto si legge nel Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto al Covid negli ambienti di lavoro, siglato dopo un confronto fra Ministero del Lavoro, della Salute, Mise e Inail e parti sociali.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche del Ministro della salute, che hanno avviato un nuovo confronto tra le Parti sociali. “Inoltre – si legge in una nota – il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individui particolari gruppi di lavoratori ai quali forniscono adeguati dispositivi di protezione individuale (FFP2), che devono essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili“.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane “sottolineano l’importanza di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e modalità’ di lavoro a tutela dei lavoratori stessi. L’attuale Protocollo è più snello e contiene una serie di misure di prevenzione che mantenere conto dell’evoluzione della situazione pandemica: è una semplificazione importante del quadro di regole ma non è un liberi tutti, considerata l’impennata dei contagi di questi giorni”.