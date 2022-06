Covid, Bassetti contro l’isolamento dei positivi: “a luglio una bella fetta d’Italia in lockdown”

MeteoWeb

Cambiare la regola dell’isolamento dei positivi al Covid per evitare un “lockdown” di fatto a luglio. È quanto sostiene Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Non sarà un lockdown proclamato, ma a metà luglio, quando la fiammata estiva di Omicron dovrebbe aver raggiunto il suo acme, una bella fetta d’Italia rischia di essere di nuovo in lockdown”, scrive Bassetti su Facebook.

Il motivo? “Perché in isolamento domiciliare si potrebbero ritrovare 2-3 milioni di italiani, se non di più. Che sommati a quelli in ferie, rischiano di mandare in tilt servizi essenziali, come quelli finalizzati alla sicurezza, i trasporti, la Protezione Civile già sotto stress, la stessa sanità, dove in media tra luglio e agosto metà del personale se ne va in vacanza, mettendo fuori uso un letto su tre. Per non parlare del settore turistico e della ristorazione“, continua Bassetti.

“Perché tutto questo? Perché se sei positivo, devi stare isolato a casa per legge dai 7 ai 10 giorni. Una regola che va cambiata. Come? Dicendo che è meglio stare a casa quando si hanno i sintomi influenzali e alla scomparsa, si esce mettendo la mascherina per evitare di contagiare gli altri. Questa è l’unica soluzione: offrire al cittadino una possibilità. Coinvolgerlo e non obbligarlo. Diversamente continueremo ad avere positivi di serie A e di serie B. Mi faccio il tampone fai da te e, per non finire in isolamento, non te lo dico. Sono moltissimi purtroppo. Di fronte a un virus evoluto e così diverso, ci vogliono regole nuove e maggiore velocità di reazione da parte delle istituzioni”, conclude Bassetti.