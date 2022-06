Covid, esperti: è “giunto il momento” di cambiare la definizione di “completamente vaccinato”

MeteoWeb

Man mano che emergono ulteriori dati sull’efficacia delle terze dosi del vaccino anti-COVID, secondo gli esperti è giunto il momento che le autorità sanitarie pubbliche rivedano la definizione di “completamente vaccinato” per includere una dose di richiamo. Mentre la maggior parte dei vaccini per SARS-CoV-2 disponibili sono stati inizialmente sviluppati e testati prevedendo due dosi, con l’eccezione del vaccino Johnson & Johnson, un ciclo primario dovrebbe invece consistere in tre dosi, ha affermato Colin Furness, esperto di epidemiologia delle malattie infettive dell’Università di Toronto.

“Qualcuno che ha ricevuto solo 3 dosi dirà: ‘Sono completamente vaccinato’, ed è quello che dicono le autorità, ma le autorità hanno sbagliato“, ha dichiarato Furness a CTVNews.ca in un’intervista telefonica.

Una meta-analisi recentemente pubblicata condotta dall’Università cinese di Hong Kong all’inizio di quest’anno ha valutato l’efficacia di diverse combinazioni di vaccini nella protezione contro il COVID. Scandagliando 53 studi che includono più di 100 milioni di persone, la meta-analisi ha mostrato che tre dosi di un vaccino mRNA erano altamente efficaci nella protezione contro l’infezione da COVID, sia sintomatica che asintomatica, al 96%. Tre dosi di un vaccino mRNA hanno anche avuto un tasso di efficacia del 95% nel ridurre l’ospedalizzazione correlata al COVID. Lo studio ha concluso che sono necessarie tre dosi di un vaccino anti-COVID per proteggere dall’infezione dalla variante Omicron del virus.

Nonostante ciò, ad esempio, la definizione di “completamente vaccinato” dell’Agenzia per la salute pubblica canadese (PHAC) per quanto riguarda i vaccini COVID continua a fare riferimento a coloro che hanno ricevuto il ciclo primario, che prevede due dosi della maggior parte dei vaccini approvati per l’uso in Canada (come i vaccini mRNA, nonché i vaccini AstraZeneca, Novavax e Medicago) o una dose del vaccino Johnson & Johnson.

“Mentre il contesto epidemiologico continua ad evolversi, il governo del Canada continuerà a monitorare l’efficacia dei vaccini utilizzati in Canada e potrebbe fornire ulteriori raccomandazioni sulla definizione di persona completamente vaccinata“, ha dichiarato a CTVNews.ca la portavoce del PHAC Anna Maddison.

È importante notare che con il progredire della pandemia, il virus SARS-CoV-2 si è evoluto rispetto a ciò per cui i vaccini erano stati inizialmente sviluppati, ha affermato Furness. Questa evoluzione virale ha portato a una riduzione dell’efficacia degli attuali vaccini, in particolare quando si tratta di proteggere dall’infezione da Omicron, la variante più recente di preoccupazione. Nonostante ciò, tre dosi del vaccino continuano a offrire una solida protezione, in particolare contro gli esiti gravi di COVID come il ricovero e la morte, ha affermato Furness. Di conseguenza, l’esperto ha dichiarato che spera di vedere un cambiamento nella definizione di “completamente vaccinato”. “Ipoteticamente, se avessimo avuto un vaccino che avesse impedito il long COVID, il ricovero e la morte, ma non avesse impedito a nessuno di essere infettato, lo avrei definito un enorme successo; avremmo tutti avuto il raffreddore, ma nessuno si sarebbe ammalato davvero“, ha detto Furness. “Non c’è dubbio che non lo abbiamo, ma tre dosi di un vaccino contro il COVID ci avvicinano a questo. Quando parliamo di ‘completamente vaccinato’, dovremmo parlare di tre dosi“.

Nazeem Muhajarine, epidemiologo dell’Università del Saskatchewan, consiglia a coloro che sono idonei per la terza dose, di farla.

Furness ha affermato di ammettere che la protezione del vaccino contro il COVID potrebbe anche diminuire dopo una terza dose, ma raccomanda comunque a coloro che sono idonei a ottenere il loro vaccino di richiamo, data la protezione aggiuntiva che offre rispetto a sole due dosi. “Potrebbe diminuire, ma ciò interromperebbe comunque la trasmissione e i focolai, se potessimo ottenere un numero sufficiente di persone vaccinate con una terza dose“, ha dichiarato.

Una terza dose del vaccino COVID-19 aiuterà anche a proteggere ulteriormente le popolazioni da nuove varianti o sottovarianti che potrebbero emergere in futuro, ha affermato Muhajarine. “Finché abbiamo più varianti che si diffondono, ciò apre la possibilità che emergano nuove varianti, ecco come avviene l’evoluzione di queste varianti“, ha dichiarato aCTVNews.ca. “Non vedo davvero alcun motivo basato sull’evidenza per mantenere la definizione ‘completamente vaccinato’ solo per due dosi“.

L’accettazione della terza dose del vaccino è stata lenta rispetto a quello della prima e della seconda dose, hanno affermato sia Furness che Muhajarine. Parte del motivo è che il vaccino è stato inizialmente presentato al pubblico come composto da due dosi, facendo pensare alle persone che fosse tutto ciò di cui avevano bisogno per essere sufficientemente protetti, ha detto Furness. “Questo è il modello mentale che aveva la maggior parte delle persone“, ha detto. “Poi, quando abbiamo iniziato a dire che avevano bisogno di una terza dose, hanno detto: ‘Ci avete fatto credere che c’era un vaccino a due dosi e l’abbiamo accettato, ora state cambiando l’accordo e a noi non sta bene’.”

A contribuire a questa mancanza di entusiasmo verso il booster è stata la revoca degli obblighi sui vaccini da parte dei governi, ha affermato Muhajarine. Coloro che non potevano entrare nei ristoranti o nei cinema perché non vaccinati, ad esempio, non sono più esclusi, con la prova della vaccinazione non più richiesta. “Gli obblighi di vaccino hanno funzionato nell’ottica di ottenere effettivamente persone idonee a ricevere una seconda dose“, ha detto Muhajarine. “Quando però i governi hanno iniziato a ritirare quelle misure di salute pubblica e le misure sui vaccini, penso che le persone abbiano davvero perso quell’incentivo“.

Avere una conversazione aperta sul ruolo che i vaccini svolgono nella lotta contro il COVID sarà particolarmente utile per coloro che sono dubbiosi o hanno paura di farsi vaccinare, ha affermato Furness. Parte della soluzione risiede anche in una maggiore istruzione sulla funzione dei vaccini, nonché in una migliore comunicazione di salute pubblica e in un maggiore coinvolgimento locale, ha affermato Furness. “È quel gruppo impaurito, dubbioso e un po’ scettico che non è sicuro a chi credere, e chiunque in quella categoria non farà nulla finché non si trova un buon motivo: è lì che c’è del lavoro da fare“, ha detto Furness.