Covid, Ema: “a settembre i nuovi vaccini adattati alle varianti”

Ci si attendono “progressi significativi” sul fronte dei vaccini adattati contro il Covid, che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. E’ quanto dichiarato da Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), ribadendo che l’obiettivo è di dare il via libera ai primi nuovi vaccini in settembre. “I colloqui sono in corso con produttori – ha spiegato Cavaleri – stiamo dando la priorità a prodotti che coprono la variante Omicron BA1 in aggiunta oppure in sostituzione al ceppo originale, i risultati dei test clinici sono attesi tra giugno e agosto“.

Cavaleri ha ricordato che l’Ema sta esaminando non solo l’aggiornamento di vaccini già autorizzati ma anche il loro uso in nuove fasce d’età. La raccomandazione sulla dose di richiamo del Comirnaty, il vaccino di Pfizer-BioNTech, nei bambini dai 5 agli 11 anni potrebbe arrivare “prima della fine del mese“. Attualmente è sotto esame sono anche la domanda di uso del Moderna nei bambini dai 6 mesi ai 5 anni e, ha affermato Cavaleri, “siamo vicini alla finalizzazione della valutazione negli adolescenti per la serie primaria del Nuvaxovid” (Novavax).