Costa: “dal Governo forte raccomandazione per la mascherina al lavoro”

Sulle mascherine sul posto di lavoro “la posizione del Governo sarà sempre la solita, cioè per noi rimarrà una forte raccomandazione. Poi saranno le associazioni datoriali, i sindacati a valutare se nel rinnovare i protocolli si dovrà proseguire con l’utilizzo della mascherina. Ma per quanto riguarda la normativa del Governo non ci sarà alcuna modifica e si parlerà sempre di forte raccomandazione“: è quanto ha precisato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di ’24 Mattino’, contenitore di Radio 24.

Per quanto riguarda l’isolamento, Costa ha affermato: “Se vogliamo arrivare a convivere, io credo che un positivo asintomatico possa uscire, magari con l’utilizzo della mascherina, altrimenti il rischio potrebbe essere di fronte a un incremento importante di contagi di ritrovarci senza saperlo in un nuovo lockdown e di bloccare il Paese, perché già oggi sono centinaia di migliaia i cittadini isolati in casa asintomatici e positivi“.

“Oggi siamo di fronte a un incremento dei dati – ha proseguito l’esponente del Governo – quindi ci vuole prudenza. Io però confido che nelle prossime settimane questo sia un tema sul quale mi auguro si possa fare una riflessione e si possa fare la scelta. Ripeto, se parliamo di positivi asintomatici io credo che con una mascherina il cittadino possa andare tranquillamente a lavorare e contribuire a non far fermare il Paese“. “Ovviamente – ha concluso – questo è uno di quei temi dove abbiamo posizioni diverse e io credo i tempi dovranno maturare. Ripeto, se l’obiettivo è la convivenza possiamo arrivare anche a questo scenario. Se vogliamo arrivare ad una fase endemica quando uno ha un po’ di raffreddore o influenza non è che sta in isolamento a casa“.