Covid, il pm di Torino: “morte da virus diversa da morte con virus”

“Un conto è una morte per Covid, ben altro una morte con Covid“: è quanto sostiene la procura di Torino, prendendo posizione in merito alla causa effettiva dei decessi di pazienti che nella primavera del 2020 furono colpiti dal coronavirus. La considerazione è presente nelle richieste di archiviazione presentate dal procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo dei fascicoli aperti sulle Rsa del capoluogo piemontese. Secondo il magistrato è tecnicamente possibile accertare la presenza di un nesso causale tra la malattia e la morte anche se all’epoca dei fatti non venivano eseguite autopsie.

Nel caso di una delle Rsa in questione, la San Giuseppe di Grugliasco, “tutto quanto è dato sapere è che le ospiti, talvolta molto anziane, sono morte con il Covid e non necessariamente per il Covid“, ha osservato Pacileo.